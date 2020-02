Une expédition scientifique a découvert dans l'archipel des Galapagos une tortue apparentée à l'espèce disparue du célèbre George le Solitaire, mort sans descendance, a annoncé vendredi le Parc national des Galapagos (PNG).

Le spécimen découvert, une jeune femelle, est considérée comme de "grande priorité du fait qu'elle possède une importante charge génétique de l'espèce +Chelonoidis abingdonii+", tortue géante de l'île Pinta considérée comme éteinte et à laquelle appartenait George, selon le communiqué du PNG. Elle a été identifiée durant une expédition sur le volcan Wolf, dans l'île Isabela, menée sur les traces des anciens pirates et baleiniers qui y abandonnaient autrefois les tortues quand ils devaient alléger la charge de leurs bateaux.

Leur nombre aujourd'hui est estimé entre 10.000 et 12.000, sur une superficie de 600 km2.

Les gardes et scientifiques du parc ainsi que de l'ONG Galapagos Conservancy ont en outre localisé 29 autres tortues, dont 18 femelles et 11 mâles, présentant un "lignage partiel" avec l'espèce "Chelonoidis niger", considérée comme éteinte sur l'île Floreana. Les experts estiment que la tortue géante apparentée à George, mort en 2012 après avoir refusé de s'accoupler en captivité avec des femelles d'espèces proches, "pourrait être une descendante directe d'un spécimen pur habitant encore dans les parages" du volcan Wolf. George est la figure emblématique des Galapagos, archipel situé à 1.000 km de la côté équatorienne, classé au patrimoine naturel de l'humanité et réserve de la biosphère pour sa flore et sa faune unique au monde. Les trente tortues récupérées durant l'expédition qui a duré dix jours ont été transférées au centre d'élevage "Fausto Llerena" sur l'île Santa Cruz.

Après une période de quarantaine, les spécimens apparentés à l'espèce "Chelonoidis niger" seront ajoutées au programme de reproduction en captivité.

Le PNG va par ailleurs étudier les mesures à prendre concernant la tortue apparentée à George.

Il reste aux Galapagos onze espèces de tortues géantes, après l'extinction de quatre autres depuis l'arrivée de Charles Darwin en 1835 sur ces îles dont l'observation lui a inspiré sa théorie de l'évolution.