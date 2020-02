Parmi les personnes prises en otage figuraient la femme et la fille de l'homme abattu, ainsi que des enfants de son quartier, selon des médias. Des "commandos" de la Garde de sécurité nationale (NSG) se sont déplacés depuis New Delhi, en plus d'autres forces spéciales de Lucknow, la capitale de l'Etat, pour mener à bien l'opération, car l'accusé était armé, selon des officiers de police locaux.

La police locale a indiqué que le séquestreur avait été tué vers 1h30 du matin vendredi. Selon les médias, cet homme déjà condamné pour meurtre, avait invité jeudi les enfants à son domicile dans le district de Farrukhabad en prétextant une fête d'anniversaire et les avait rapidement pris en otage.