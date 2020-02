L’association de promotion de la société rurale d’Oran «Tamari» a octroyé 400 plants de maraîchers au foyer des personnes âgées de hai «Es-salem» d’Oran pour créer une ferme permettant aux résidents de pratiquer une activité artisanale et récréative, a-t-on appris de cette association.

Il s’agit de plants de haute qualité et d’un bon rendement de tomates, concombre, poivron qui seront plantés dans une serre à l’hospice précitée permettant à cette catégorie vulnérable d'être liée au milieu naturel et compenser leur vide familial, a indiqué le président d'association précitée Abed Fatah.

L'objectif de cette initiative est de lier cette frange de la société au milieu naturel pour qu’ils passent du temps amusant et de pratiquer une activité qui les fait sortir de l'isolement, en plus de la récolte après maturité, a-t-on souligné. Afin que cette expérience soit couronnée de succès, l'association a pris en charge la formation des travailleurs de l’hospice des personnes âgées lors d'un Forum de formation sur les «bonnes pratiques de permaculture» (agriculture biologique), qu'elle a organisé avec la Fédération algérienne des consommateurs et l’accompagnement de la chambre d'agriculture de la wilaya d'Oran à la mi-decembre dernier, encadré par un expert français dans ce domaine. Les serres ont été dotées d'équipements simples pour l’irrigation des plants de légumes, en plus d'un accompagnement, a fait savoir le président d’association «Tamari», qui a appelé les bienfaiteurs à fournir à ce projet des équipements agricoles simples utilisés dans le domaine de l'agriculture vivrière. En cas de succès de cette expérience, la même association entend soutenir l’hospice des personnes âgées de hai «Es-salam» avec des cultures sous serres ainsi que généraliser l'initiative aux centres de l’enfance assistée.