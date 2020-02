Plus de 973.000 têtes du bétail ovin, caprin et bovin ont été vaccinées dans la wilaya de Nâama contre différentes zoonoses en 2019, a-t-on appris jeudi de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, Aissaoui Redouane.

Il s’agit de 880.000 ovins et caprins vaccinés contre la peste des petits ruminants,16.000 têtes bovines contre la fièvre aphteuse et 77.800 têtes ovines vaccinées contre la clavelée. Les campagnes de vaccination ont touché, à la même période dans le cadre de la mise en £uvre du plan national de lutte contre les zoonoses, toutes les communes de la wilaya où 4.500 éleveurs en ont bénéficié.

En outre, les services compétents ont mobilisé 60 vétérinaires du secteur privé. Dans ce cadre, les services vétérinaires de la wilaya lanceront, au mois de février prochain, une autre campagne de trois mois de vaccination contre la rage ciblant 3.000 têtes bovines, a-t-on fait savoir. Dans le cadre de la lutte contre les maladies transmises par l’animal, l'inspection vétérinaire avait recensé en 2019 pas moins de 44 cas de bovins touchés par la brucellose après la découverte de foyers de cette maladie dans les communes d'Ain Sefra, Ain Benkhelil et Mekmene Benamar.

Les têtes bovines affectées ont été abattues et les éleveurs concernés indemnisés, a-t-on rappelé. Les services vétérinaires avaient vacciné, au cours de la même période, 56 vaches et 78 autres animaux (chiens et chats) contre la rage et avaient détruit 1.135 kg de viscères de bétail infectés au niveau des abattoirs communaux afin d'éviter la transmission du kyste hydatique, selon la même source. Parallèlement aux opérations de vaccination, les vétérinaires mobilisés pour mener l'opération de vaccination animent des campagnes pour sensibiliser et informer les éleveurs et les maquignons sur les différentes maladies qui peuvent affecter le bétail et les moyens de prévention et de traitement, en organisant des sorties périodiques au niveau des marchés de bétail de la wilaya.