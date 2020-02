La Brigade de recherche et d'intervention (BRI) relevant des services de la Sûreté d'Alger a arrêté un individu qui a agressé le comptable de l'entreprise où il exerçait, une société privée de distribution de lait et lui a extorqué la somme de 500 millions de centimes, indique samedi un communiqué des mêmes services.

Interpellé par les services de Sûreté d'Alger, le mis en cause, employé dans une société privée de distribution de lait, a agressé, avec deux complices, repris de justice, son collègue comptable, en lui extorquant sa valise contenant la somme de 500 millions de centimes, précise le communiqué.

La BRI a réussi à arrêter le suspect au niveau de la ville de Zéralda (Alger ouest). Confronté aux charges retenues contre lui, le suspect a reconnu avoir commis le vol, en compagnie de deux acolytes, en fuite, qui ont été identifiés (des repris de justice), souligne le communiqué, ajoutant que les recherches sont en cours en vue de leur arrestation. Un montant de 121 millions de centimes et un téléphone portable ont été récupérés.

Après finalisation des procédures légales en vigueur, le mis en cause a été présenté devant le Procureur de la République territorialement compétent, qui a ordonné son placement en détention provisoire, conclut le communiqué.