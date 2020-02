La Ribavirine serait un traitement efficace et sûr contre l'hépatite E selon une nouvelle étude scientifique française. La Ribavirine, utilisée en monothérapie pendant 3 mois, permet de lutter efficacement contre l'hépatite E, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue spécialisée The New England Journal of Medicine.

Vincent Mallet, Stanislas Pol et leur équipe de l'Institut Cochin (Université Paris Descartes, Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, Cnrs, Inserm) ont prouvé l'efficacité du traitement par Ribavirine chez des patients souffrant d'une infection chronique par le virus de l'hépatite E. Ils ont constaté que la Ribavirine utilisée en monothérapie pendant 3 mois permet de guérir la majorité des patients. Dans cette nouvelle étude, 59 patients greffés atteints d'hépatite E ont été traités par Ribavirine.

Après analyse de leurs données médicales, les chercheurs ont révélé que «la Ribavirine prescrite en monothérapie pendant 3 mois est un traitement efficace de l'infection chronique par le virus de l'hépatite E ». En effet, pour la majorité des patients (46 patients sur 59), le virus restait indétectable 6 mois après l'arrêt du traitement. En revanche, pour les patients fortement immunodéprimés ou ceux chez lesquels le virus est détectable dans le sang après un mois de traitement, la prescription de Ribavarine doit être plus longue. Le seul effet secondaire identifié et prévisible de ce traitement était l'anémie qui a été gérée facilement chez la plupart des malades. L'hépatite E est responsable d'une inflammation aiguë ou chronique du foie. Il s'agit d'une maladie émergente parfois mortelle et sans traitement connu aujourd'hui. Le virus de l'hépatite E est la première cause d'hépatite virale dans le monde et on estime que le tiers de la population mondiale a été infectée par ce virus. Si la majorité des cas survient dans les pays en voie de développement, on assiste à une émergence de cas d'infection en France et dans les autres pays industrialisés où le virus se transmet à l'homme par la consommation d'aliments contaminés insuffisamment cuits. «Cette découverte est une grande avancée dans le domaine » a déclare Vincent Mallet. «Nous espérons que nos résultats ouvriront une porte vers d'autres études prospectives dessinées pour évaluer l'efficacité de la Ribavirine dans le cas de formes graves d'infection par le virus de l'hépatite E, notamment dans les pays du Sud, où il est un véritable fléau».