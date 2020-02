«Avant je disais à mes malades, nous avons une chance sur deux de vous guérir mais il va falloir s'astreindre à un traitement long et difficile, maintenant je peux leur annoncer 9 chances sur 10 avec un traitement court et beaucoup mieux supporté », se réjouit pour ses malades le Pr Stanislas Pol, chef du service d'hépatologie à l'hôpital Cochin (Paris). Les médecins étaient venus en nombre, ils étaient près de 10 000 du monde entier, s'informer sur ces nouveaux traitements de l'hépatite C. Car tout a été très vite: les nouveaux médicaments présentés il y a seulement deux ans sont déjà dépassés et de nombreuses questions se posent pour utiliser au mieux les derniers mis au point : des super antiviraux qui marchent vite et bien mais qui sont chers.

Quels sont les signes de la maladie ?

On parle ici d'hépatite C chronique, une infection du foie causée par le virus VHC que le malade n'est pas parvenu à éliminer (70 à 80% des cas). Selon leurs caractéristiques (génotypes), six familles de ce virus ont été identifiées. L'infection virale s'accompagne d'une maladie propre du foie qui explique que, avec le temps et en l'absence de traitement, peuvent survenir des lésions hépatiques graves (fibrose, puis cirrhose, puis cancer). Trente ans après la contamination peuvent ainsi apparaître une fatigue inexpliquée, une perte d'appétit, une jaunisse. Où un bilan biologique révèle une anomalie hépatique (augmentation des transaminases...). Des signes extra-hépatiques sont aussi possibles, avec des douleurs rhumatismales, des troubles neurologiques (polynévrite).

Comment l'attrape-t-on ?

L'hépatite C se transmet par contact avec le sang d'une personne infectée. Chez nous, on ne se contamine plus lors d'une transfusion, comme cela s'est produit dans le passé et continue de se produire dans les pays où la situation sanitaire est moins bonne. Mais on peut être en contact avec du sang infecté quand on se dogue par intraveineuse ou par voie nasale (sniff), par des piqures ou des tatouages réalisés avec du matériel souillé, lors du partage d'objets qui peuvent faire saigner (rasoir, brosse à dent), des relations sexuelles avec une personne infectée, la naissance d'une mère contaminée. En France, on estime que 4000 nouvelles personnes sont contaminées chaque année.

Qui devrait se faire dépister ?

Aux Etats-Unis, il a été décidé de dépister tous les baby-boomer, c'est-à-dire les personnes nées entre 1945 et 1965. Chez nous, ces âges correspondent aussi à la majorité de la population qui déclare des symptômes aujourd'hui puisque le gros des contaminations a eu lieu il y a 30 ans (avant le contrôle des dons du sang et des infections nosocomiales). Les personnes qui ont eu une transfusion sanguine au début dans les années 1980 et avant, ont subi des opérations ou des examens médicaux invasifs, se sont droguées (même une fois) ont tout intérêt à se faire dépister. Une prise de sang suffit et des tests de diagnostics rapides seront bientôt disponibles. En France, on estime qu'entre 180 000 et 200 000 personnes infectées ne sont pas traitées, dont 35% ne connaissent pas leur contamination.

Pourquoi autant de personnes ne sont-elles pas traitées ?

Le plus souvent parce qu'elles ne se sont pas fait dépister mais pas seulement. Les traitements classiques comportent des injections (interféron), sont difficiles à supporter, empêchant souvent de travailler près d'une année. Au courant des nouveaux traitements qui arrivent, notamment par les réseaux sociaux, certains préfèrent attendre. D'autant que si le foie ne montre aucun signe inquiétant (fibrose, cirrhose...), il n'y a pas d'urgence et pas de perte de chance. Une surveillance peut suffire dans un premier temps. Les premiers traitements n'étaient pas non plus efficaces sur toutes les familles de virus et ne guérissaient que 70% des patients. Cela explique qu'on comptabilise encore 2 500 décès par an.

En quoi consistent les nouveaux traitements ?

La révolution, c'est que 12 semaines de traitement suffisent (contre une année auparavant), les effets secondaires sont minimes et c'est efficace sur les différents types de virus (avant, la guérison était plus difficile en cas de génotype 1). Il s'agit d'antiviraux qui ne ciblent plus le système immunitaire mais le virus lui-même, à différents niveaux, ce qui permet de les associer. Le seul qui ait déjà obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) est le Sofosbuvir. Trois autres ont une Autorisation temporaire d'utilisation ATU). Et une nouvelle combinaison, dont les résultats détaillés étaient présentés à Londres, affiche 96% de réussite. Le laboratoire devrait demander prochainement une AMM. Pour l'instant, ces médicaments portent des noms de code.

Qui pourra en bénéficier ?

Les autorisations actuelles sont liées à des critères stricts. Et les prochaines ne devraient pas être différentes : on peut traiter les hépatites C avancées (fibrose, cirrhose) et celles qui ont résisté aux précédents traitements. Les autres personnes infectées devront attendre que les autorités élargissent les indications. Les traitements sont chers (autour de 50 000 euros) mais ils vont en éviter d'autres encore plus chers. L'hépatite C est la principale cause de transplantation du foie en Europe. Si les traitements sont plus simples à prendre, ils nécessitent une surveillance attentive, donc des consultations. Une nouvelle organisation des soins est donc à mettre en place pour répondre à l'objectif visé : guérir 100% des patients d'ici quelques années.

Les traitements peuvent-ils encore progresser ?

Les chercheurs réfléchissent déjà à des traitements encore plus courts et encore plus pratiques. C'est à dire ne nécessitant qu'une seule gélule par jour dans laquelle seraient incorporés les trois antiviraux. On cherche aussi de nouveaux marqueurs pour mieux identifier les personnes qui ont besoin d'un traitement rapidement. Le suivi des personnes guéries permettra ensuite de voir ce qu'elles deviennent. Garderont-elles une sensibilité accrue vis-à-vis du cancer du foie ? Nul ne le sait. En revanche, on constate que le virus n'est plus détectable, et que cela dure. Ce qui est bien le signe de la guérison de la maladie virale. Dépistée et traitée, l'hépatite C pourrait donc théoriquement disparaitre...