Soixante (60) enfants souffrant de la paralysie obstétricale du plexus brachial (POPB), issus de différentes wilayas du pays, seront opérés vendredi et samedi à l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) d'orthopédie de Ben Aknoun (Alger), en collaboration avec une équipe médicale française, a précisé Dr Fouad Bessa, chirurgien orthopédique. Le plexus brachial est un plexus nerveux situé à la base du cou et dans la partie postérieure de la région axillaire. Sa principale fonction est l'innervation somatique et autonome des membres supérieurs (bras). La lésion de ces nerfs entraine des dysfonctionnements dans les mouvements des membres. Depuis 2012, quelque 600 enfants ont été opérés à l'initiative d'une association caritative en France, qui £uvre à mettre en contact les spécialistes algériens et leurs homologues français, a indiqué sa présidente Mme Zhour Nafa. Ces interventions offrent aux médecins algériens l'opportunité d'une formation continue et permettent de réduire les transferts coûteux vers lÆétranger, a souligné Mme Nafa.