Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a présidé jeudi à Alger, en compagnie du ministre délégué chargé du Commerce extérieur Aïssa Bekkai, une réunion de la Commission nationale de suivi et de facilitation de l'approvisionnement du marché en produits de large consommation, indique le ministère dans un communiqué.

Cette deuxième réunion de la Commission, à laquelle ont également pris part des représentants des ministères de l'Agriculture et des Finances, du Groupe industriel des productions laitières (Giplait), de l'Office national interprofessionnel du lait (ONIL) et d'associations professionnelles de commerçants et d'artisans, a été consacrée à l'examen des dispositions prises pour assurer l'approvisionnement régulier du marché en produits de large consommation, surtout en lait pasteurisé.

Lors de la rencontre, M. Rezig a donné des instructions pour l'encadrement de la production et de la distribution de ces produits de base et le suivi de leur traçabilité.

Le ministre a, dans ce cadre, appelé à associer tous les intervenants dans ces filières pour une meilleure maîtrise de la chaîne de production et de distribution garantissant l'approvisionnement régulier du marché en produits de base, surtout subventionnés, affirmant que toutes les mesures avaient été prises pour la mise en marche d'un système informatique assurant la traçabilité de ces produits, tant au niveau des distributeurs agréés que des commerçants de détail approvisionnés par ces derniers.