Le ministre du Commerce, Kamel Rezig et le président de la Chambre du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture de Sebha, Mansour Abdelkader Mohamed Dessertit, ont passé en revue les voies et moyens de promotion des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Libye, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion tenue en marge du Forum d'affaires algéro-libyen, organisé mardi dernier à Alger, M. Rezig a insisté sur la création impérative d'un espace d'échange commercial entre les deux pays notamment au niveau des zones frontalières, affichant la disponibilité de son département à poursuivre la concertation sur les voies et moyens du renforcement des échanges bilatéraux, précise la même source.

Le ministre a mis l'accent sur l'importance de valoriser les canaux de communication entre les hommes d'affaires algériens et libyens, outre la création de mécanismes à même de concrétiser des partenariats dans différents domaines, et promouvoir ainsi les exportations hors hydrocarbures.

Saluant, pour sa part, les relations historiques liant les deux pays, M. Dessertit s'est félicité de la coopération économique et du succès du forum abrité par l'Algérie qui constitue un début prometteur pour les relations économiques bilatérales.

Il a également mis en avant les facilités accordées par l'Algérie en faveur des hommes d'affaires libyens, conclut le communiqué.