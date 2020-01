L'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Amine Makboul a affirmé, jeudi à Alger, que le prétendu plan de paix américain pour le règlement du conflit palestino-israélien dit le "Deal du siècle", "ne passera pas tant qu'il y a un peuple résistant et une direction qui refuse les décisions qui font fi des droits Palestiniens légitimes".

Lors d'un sit-in contre "le Deal du siècle" au siège de l'ambassade palestinienne à Alger, l'ambassadeur palestinien a appelé la communauté internationale à faire face à "ce complot" à travers l'application des décisions de la légitimité internationale.

"Nous disons à l'administration américaine que le complot du siècle ne passera pas mais tombera car il est en contradiction avec les droits palestiniens", a-t-il insisté, soulignant que "les palestiniens et avec eux les frères arabes et musulmans ainsi que les amis de la cause de par le monde refusent le deal du siècle", car, ajoute M. Makboul, "le complot tombera et le combat palestinien se poursuivra jusqu'à la victoire".

"...Maintenant et après que le masque ait tombé et après que le deal ait devenu réel, l'administration américaine a démontré qu'elle est l'ennemi de la paix et du peuple palestinien et défie les décisions du Conseil de sécurité international et de la légitimité internationale", a dénoncé l'ambassadeur palestinien.

Il a appelé les Etats du monde à être solidaire et à agir pour appliquer les décisions du Conseil de sécurité au sujet de la question palestinienne et faire face à l'empiètement américain".

L'ambassadeur palestinien a fait savoir que les Palestiniens attendent avec impatience la réunion d'urgence du conseil de la Ligue arabe samedi prochain pour examiner les répercussions du "deal du siècle" et prendre des mesures pratiques.

De son côté, le représentant du mouvement Fatah en Algérie, Abdellatif Bedir a appelé les forces palestiniennes dans le pays et la diaspora, toutes appartenances confondues, à faire front uni "pour mettre en échec le Deal de la honte" et à soutenir la direction palestinienne, afin de préserver le projet national palestinien.

" Nous mettrons, grâce à notre union et avec le soutien des Hommes libres du monde, le deal du siècle et tous les complots qui sont ourdis contre notre cause", a assuré le même représentant"

Le "Deal du siècle" n'aboutira pas face à la résistance des Palestiniens et au soutien international

Des personnalités nationales et des représentants de partis politiques et de la société civile, ayant pris part au sit-in, ont été unanimes, dans leurs interventions, à rejeter le plan américain, prétendument de paix qui "n'aboutira pas", évoquant "une décision injuste à l'encontre de la cause palestinienne".

Après avoir affirmé que le prétendu plan est "un mépris total de la volonté du peuple palestinien", les mêmes intervenants ont appelé à l'unité du rang palestinien à mettre un terme à la division interne.

Ils ont à l'occasion réaffirmée la position constante de l'Algérie de soutien au peuple palestinien, à sa cause et à sa lutte pour mettre à terme à l'occupation et pour établir son Etat indépendant.

Le président de l'Association Mechaâl Echahid, Mohamed Abbad a indiqué dans son allocution: " Nous en tant que société civile, nous accompagnons la diplomatie algérienne dans des positions constantes vis-à-vis des causes justes, dont la cause palestinienne".

"Le deal du siècle sera l'évènement déclencheur du combat pour la libération de la Palestine", a estimé le représentant de l'association "El-Irchad wa el-Islah".

Pour sa part, le président du parti Jil Jadid, Sofiane Djilali s'est dit confiant que "le peuple palestinien œuvrera pour la préservation de son identité et son existence comme l'avait fait pendant des décennies d'occupation".

De son côté, l'ancien ministre, Abdelaziz Rehabi a indiqué, à ce sujet, que "seul le peuple palestinien pourra changer la situation sur le terrain, car il s'agit d'une cause de décolonisation", ajoutant que" Palestine a besoin du soutien et de la solidarité de la société civile dans le Monde arabe qui pèsera, par la suite, sur la décision politique".

L'Algérie a réitéré mercredi son soutien "fort et indéfectible" à la cause palestinienne et au droit du peuple palestinien à l'établissement d'un Etat palestinien "indépendant et souverain avec Al Qods-Est comme capitale".

A rappeler que le président américain, Donald Trump a annoncé mardi lors d'une conférence de presse à Washington les détails de son prétendu plan de la paix pour le Moyen-Orient (deal du siècle) qui maintiendra Al Qods "capitale indivisible'' de l'entité sioniste, soumettant la création d'un Etat palestinien à plusieurs conditions.