Les compléments alimentaires sont nos alliés car ils permettent de compléter nos apports journaliers en nutriments. De ce fait, ils peuvent nous aider à pallier les carences.

Les compléments alimentaires sont définis depuis 2002 par la Directive Cadre des compléments alimentaires comme « des denrées alimentaires dont le but est de compléter un régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments et autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés. »

Ce ne sont donc pas des médicaments, pas plus que des alternatives aux médicaments prescrits par un médecin ou délivrés par un pharmacien. Autrement dit, les compléments alimentaires n'exercent pas d'action thérapeutique et n'ont pas vocation à prévenir ou guérir une maladie.

Ils ne peuvent modifier l'évolution d'une maladie que si celle-ci est provoquée par une carence, comme le scorbut (dû à un manque d'apport en vitamine C), une maladie jadis fréquente chez les marins qui passaient de longues périodes en mer sans consommer de fruits et légumes frais.

Vitamines, probiotiques, minéraux, oligoéléments, acides aminés, acides gras, ou autres extraits de plantes, la législation précise également que les compléments alimentaires doivent être « commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre, destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ».

Que contiennent les compléments alimentaires ?

Les compléments alimentaires peuvent contenir des nutriments (vitamines et minéraux), des plantes (à l'exception des plantes destinées à un usage exclusivement thérapeutique, c'est-à-dire servant uniquement à la fabrication de médicaments, tels le houx, le sené ou l'éphédra), des substances à but nutritionnel ou physiologique (cystéine, taurine, acides gras, mélatonine, caféine), des ingrédients traditionnels (gelée royale, charbon végétal), des additifs, des arômes et des auxiliaires technologiques (support d'additifs) dont l'emploi est autorisé en alimentation humaine.

Les substances chimiques utilisées comme sources de vitamines et de minéraux dans la fabrication des compléments alimentaires doivent être sans danger. Les fibres, les acides aminés et les plantes incorporés doivent être autorisés par le ministre chargé de la consommation, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire pour l'alimentation, le travail et l'environnement (Anses).

Quelles sont leurs principales indications ?

« Les compléments alimentaires ont une utilité pour pallier des déficiences nutritionnelles, dans le maintien du tonus, l'aide à la minceur , le renforcement des défenses immunitaires, la beauté des cheveux et des ongles , le confort génito-urinaire, le confort digestif, l'amélioration du sommeil et du facteur stress, la circulation sanguine, le traitement des effets indésirables de la ménopause, la préparation de la peau avant l'exposition solaire, et la grossesse. » Pr Marie-Paule Vasson, de l'Institut national de la recherche agronomique (Inra) et du CHU de Clermont-Ferrand.

À ne pas confondre avec les compléments nutritionnels

Les compléments nutritionnels (CNO) sont des préparations alimentaires fabriquées par des laboratoires de nutrition, et sont soumis à prescription médicale. Appartenant à la catégorie des aliments diététiques utilisés à des fins médicales spéciales (ADDFMS), ils sont le plus souvent destinés aux patients atteints d'un cancer et présentant des signes de dénutrition, une des complications fréquentes des cancers digestifs (bouche, gorge, oesophage...).

Sont-ils efficaces ?

« Contrairement aux médicaments qui s'inscrivent dans une notion de bénéfice/ risque, les compléments alimentaires n'ont pas à faire la preuve de leur efficacité », explique Christelle Chapteuil, vice-présidente du Syndicat national des compléments alimentaires (Synadiet). En revanche, toute revendication exposée sur le packaging doit être justifiée : par exemple, une mention établissant un lien entre vitamine C et fatigue doit avoir été prouvée scientifiquement. Beaucoup de laboratoires ont réalisé ou réalisent des études cliniques pour prouver l'efficacité de leurs produits et être ainsi en mesure de revendiquer ces effets, dès lors qu'ils sont prouvés, sur le packaging de leurs produits.

L'efficacité des compléments alimentaires est-elle validée ?

Un complément alimentaire peut revendiquer une action sur l'organisme (via une allégation santé) s'il contient des composants...

- Dont l'efficacité a été évaluée scientifiquement : vitamines, minéraux , substances ;

- Dont l'effet a été répertorié dans des documents de référence officiels : plantes ;

- Qui bénéficient de preuves cliniques reconnues officiellement.

En clair, un complément alimentaire ne peut revendiquer un bénéfice si celui-ci n'est pas prouvé.