Blé, riz, … et si vous mettiez des céréales complètes dans vos menus pour changer des sempiternels riz blanc ou pâtes. Elles sont faciles à cuisiner et excellentes pour un bon équilibre alimentaire et pour la santé.

Qu’est-ce qu’une céréale complète ?

Les céréales complètes contrairement aux céréales raffinées (comme le riz blanc ou le blé blanc) ont gardé leur enveloppe extérieure très riche en fibres et leur germe. Vous pouvez trouver du riz et du blé complet, mais il existe un grand choix d’autres céréales non raffinées.



Les céréales complètes sont riches en minéraux

Les céréales complètes sont plus riches en nutriments que les céréales raffinées. En effet, c'est le germe et l'enveloppe des grains qui contiennent tous les éléments intéressants: vitamine E (anti-oxydante), B1, B2, B5, B6, B9, (excellentes pour la peau, les muscles et le cerveau), du magnésium (essentiel pour le fonctionnement nerveux et musculaire, anti-stress), sélénium, zinc (défenses immunitaires), du fer (pour combattre la fatigue)...

Découvrez Les bons minéraux pour booster votre énergie

Les céréales complètes sont rassasiantes

Bonnes pour la santé, les céréales complètes ont un autre avantage. En effet, ce sont des aliments à Indice Glycémique bas qui sont assimilables plus lentement par le corps. Ils sont donc plus rassasiants sur le long terme que les aliments à IG haut. Consommez des céréales complètes vous permet donc d’éviter les fringales….

Donc les grignotages qui font prendre du poids. Par exemple, le riz complet a un IG de 50/100, alors que le riz blanc a une IG de 70/100. (100 étant l’indice le plus élevé, celui du sucre blanc). Découvrez Les meilleurs aliments anti-fringale

Les céréales complètes sont riches en fibres

Elles sont riches en fibres présentes essentiellement dans l’enveloppe du grain. Elles permettent d’améliorer le transit intestinal. Mais les personnes sensibles des intestins ont intérêt à consommer de petites quantités et de commencer avec des versions semi-complètes.

Mangez-vous assez de fibres?

Flocons, pâtes, farines, graines…. Les céréales complètes existent sous toutes ces formes et sont faciles à cuisiner. Un super aliment à toujours avoir dans son placard pour varier facilement vos menus !

Vous pouvez donc les consommer au petit-déjeuner en tartines, en galettes ou en pétales. Préférez toujours des pains complets artisanaux et pensez à un petit bol de muesli que vous pouvez même fabriquer maison.

Pour vos déjeuners et diners, vous pouvez diversifier vos menus avec des pâtes, du boulgour (blé), des graines germées et transformer vos recettes classiques avec des céréales complètes.

Pour le goûter, il est facile de préparer des crêpes, des gâteaux grâce aux farines semi-complètes du type farine T80 et pour les habituées, la farine intégrale (T150).



Il existe plein de céréales complètes

Pour manger des céréales complètes, ne vous contentez pas du riz ou du blé, n’oubliez pas l’avoine, le seigle, le quinoa (à cuisiner froid en salade, ou chaud en accompagnement), le millet, le sarrasin (en farine), l’orge ou le kamut.

Le conseil de Topsanté.com : Préférez les céréales complètes bio. Elles seront dépourvues de pesticides qui se stockent essentiellement dans l’enveloppe externe du grain.