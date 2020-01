Diverses activités culturelles sont au menu de la nouvelle édition des soirées du monodrame des Oasis qui aura lieu du 2 au 4 février prochain à Ouargla, a-t-on appris jeudi des organisateurs.

Des artistes locaux et des wilayas de Batna, Boumerdès et Tiaret prennent part à cette manifestation culturelle pour présenter leurs œuvres, tels que "Aya", "Istidâa" et "Doumia", a-t-on précisé.

Au programme de ces soirées, qui se tiendront à la Maison de Culture Moufdi Zakaria, figurent également des conférences et rencontres autour de différents thèmes liés à ce genre d’art, dont le théâtre interactif (une forme de théâtre ou l’on fait intervenir le public), animées par des académiciens, dont Dr. Hamza Krira, Djamila Mustapha Zgaï et autres, selon la même source.

Au cours des trois (3) jours de ces soirées du monodrame, des auteurs procèderont à des ventes-dédicaces de livres, a-t-on encore fait savoir.

Initiée par l’association locale "Rokh El-Waha", cet évènement vise à encourager les troupes théâtrales à présenter leurs œuvres et à créer une dynamique de production dans le quatrième art, a-t-on souligné.

Par ailleurs, plusieurs artistes de la wilaya d’Ouargla ont exprimé à l’APS leur souhait de la réouverture de la salle Sedrata (chef lieu de wilaya), qui a déjà bénéficié d’une opération d’aménagement, pour pouvoir abriter de telles manifestations culturelles, en attendant la réalisation de leur rêve concernant la création d'un théâtre régional à Ouargla en vue de contribuer au développement du quatrième art dans le Sud-est du pays.