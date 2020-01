Le CR Belouizdad, champion d'hiver, tentera de préserver sa position en tête du classement en accueillant le CA Bordj Bou Arréridj, alors que son dauphin le MC Alger, groggy, effectuera un déplacement périlleux pour affronter l'AS Aïn M'lila, à l'occasion de la 16e journée du championnat de Ligue 1 prévue à partir de samedi.

Après plus d'un mois de trêve hivernale, la compétition reprendra ses droits, chaque équipe tentant de démarrer la seconde partie de la saison sur de bonnes bases.

Le CRB (1er, 29 pts), qui est allé recharger ses batteries en Tunisie, partira favori dans son antre du 20-Août-1955 face au CABBA (9e, 19 pts), dans ce qui sera le premier match des deux entraîneurs Franck Dumas, côté Chabab, et Moez Bouakaz, côté Bordj, engagés cet hiver. Le match sera assez spécial pour le premier qui va affronter son ancienne équipe avec laquelle il avait débuté la saison.

Le MCA (2e, 27 pts), sonné suite à son élimination surprise en 16es de finale de la Coupe d'Algérie en déplacement par le WA Boufarik, devra relever la tête à l'Est du pays en défiant l'ASAM (9e, 19 pts).

Sans entraîneur depuis le limogeage du technicien français Bernard Casoni en décembre dernier, le Mouloudia n'aura plus droit à l'erreur, dans l'optique de rester aux trousses du leader, d'autant que les poursuivants sont à l'affût.

Le CS Constantine (5e, 22 pts), qui reste sur une victoire en déplacement face au Paradou AC (2-1), aura à coeur de préserver sa dynamique, en recevant la JS Saoura (9e, 19 pts), dirigée sur le banc par le nouvel entraîneur Meziane Ighil.

Les Constantinois, auteurs d'une phase aller irrégulière, aspirent à monter sur le podium et surtout se positionner dans la course au titre. De son côté, la JSS est en train de faire les frais de l'instabilité criarde au niveau de la barre technique avec la succession de pas moins de trois entraîneurs depuis le début de l'exercice (Bouakaz, Bougherara, Ighil).

A l'Ouest du pays, deux rencontres seront au programme : ASO Chlef (13e, 17 pts) - NC Magra (14e, 16 pts) et le derby USM Bel-Abbès (5e, 22 pts) - MC Oran (7e, 20 pts), qui s'annonce indécis et ouvert à tous les pronostics.

Si le match USMBA-MCO mettra aux prises deux équipes qui visent le haut du tableau, la confrontation entre Chélifiens et Magraouis sera à "six points" en vue de la course pour le maintien.

Cette 16e journée, marquant le début de la phase retour, est également marquée par le choc entre l'ES Sétif et l'USM Alger prévu mardi au stade du 8-Mai-1945 (17h00), alors que les deux derniers matchs (JS Kabylie - NA Husseïn-Dey et Paradou AC - US Biskra) se joueront respectivement mercredi et jeudi prochains.