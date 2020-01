Trois rencontres des huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie de football mettront aux prises des clubs de Ligue 1 professionnelle, à savoir: US Biskra- CR Belouizdad (tenant), AS Aïn M'lila- CA Bordj Bou Arréridj, et ES Sétif-CS Constantine, selon le tirage au sort effectué jeudi soir au Centre technique national de la FAF à Sidi-Moussa (Alger).

Le CR Belouizdad (8 fois vainqueur du trophée) se rendra à Biskra pour affronter l'USB, lanterne rouge du championnat de Ligue 1, avec l'objectif de confirmer son statut de champion de la phase aller.

De son côté, l'ES Sétif, vainqueur de l'épreuve à 8 reprises, accueillera le CS Constantine, un derby très prometteur entre deux formations de l'Est du pays.

L'AS Aïn M'lila accueillera, quant à elle, le CA Bordj Bou Arréridj, une rencontre ouverte à tous les pronostics entre deux pensionnaires de Ligue 1, alors qu'une quatrième rencontre pourrait mettre aux prises deux formation de Ligue 1, à savoir l'USM Alger face à l'ASO Chlef, en cas qualification des Rouge et Noir à l'issue de leur match en retard face à l'ASM Oran pour le compte des 16es de finale.

Ces 16es de finale restent encore tronqués de deux rencontres : ASM Oran (L2) - USM Alger (L1) et Paradou AC (L1) - MCB El Bayadh (IR), fixées au jeudi 13 février prochain.

Les quarts de finale qui se joueront en aller et retour donneront sans doute lieu à deux autres chocs : ESS ou CSC contre ASAM ou CABBA d'une part et US Biskra-CR Belouizdad contre WA Boufarik-MC Oran.

Les rencontres des 1/8e de finale se dérouleront les 12 et 13 février prochains, alors que les 1/4 aller auront lieu les 10 et 11 mars et le retour : 20 et 21 mars.

Programme des 8es :

1-WA Boufarik-MC Oran

2-USM Bel-Abbès-USM Annaba

3-Vainqueur ASM Oran-USM Alger/ ASO Chlef

4-A Bousaâda-RC Arbaâ

5-US Biskra-CR Belouizdad

6-AS Aïn M'lila -CA Bordj Bou Arréridj

7-ES Sétif-SC Constantine

8-ES Guelma-vainqueur Paradou AC-MCB El Bayadh

Programme des 1/4 de finale :

Vainqueur 6-Vainqueur 7

Vainqueur 2-Vainqueur 4

Vainqueur 8-Vainqueur 3