Le Brexit met fin à 47 ans d'échanges "privilégiés" entre le Royaume-Uni et l'Union européenne au moment où Londres a déjà commencé à stimuler les échanges commerciaux avec l'Afrique, aspirant à devenir le plus grand investisseur du G7 en Afrique d'ici 2020.

Dans un souci d'approfondir et "redéfinir" ses relations commerciales avec le continent africain après sa sortie de l'Union européenne, Londres a organisé un sommet économique UK- AFRICA le 20 janvier 2020 en présence du Premier ministre britannique Boris Johnson, et des dirigeants et représentants de 21 pays africains.