La recrudescence des actes terroristes au Sahel fait planer désormais un risque d'une crise humanitaire "multidimensionnelle" dans la région dont les premières victimes seront les enfants et les personnes vulnérables, selon une mise en garde du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef).

"Près de 5 millions d'enfants auront besoin d'une aide humanitaire cette année, contre 4,3 millions en 2019", a précisé l'agence onusienne, faisant observer que cette crise aura un impact dévastateur sur les conditions de survie, l'éducation, la protection et le développement des enfants.

Outre une crise humanitaire qui se profile à l'horizon, les citoyens et particulièrement les enfants subissent d'ores et déjà en raison de l'ampleur des actes terroristes d'autres affres, à savoir "les enlèvements, la fugue, le recrutement dans les groupes terroristes, ainsi que la surexploitation", selon la même source.

Dans ce sens, l'Unicef indique "que depuis le début de l'année 2019, plus de 670 000 enfants de toute la région ont été forcés de fuir leur foyer en raison des conflits armés et de l'insécurité".

"Des milliers d'autres enfants ont été victimes d'agressions, d'enlèvements ou de recrutement dans des groupes armés en raison de la hausse des conflits armés et de l'insécurité au Burkina Faso, au Mali et au Niger", a, ajouté l'organisation.

L'engagement "par la force" des civils et d'enfants dans les rangs de groupes terroristes "est dorénavant le plus grand danger auquel fera face la région du Sahel", avait alerté au mois de novembre dernier, le commissaire à la paix et à la sécurité auprès de l'Union africaine (UA), Smail Chergui.