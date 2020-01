Trente-quatre (34) personnes sont décédées et 181 autres ont été blessées dans 100 accidents de la route survenus entre le 21 et le 27 janvier en cours, à travers le territoire national, a indiqué jeudi un bilan des services de la Gendarmerie nationale.

Une baisse du nombre des accidents a été enregistrée par rapport à la semaine dernière (-9), soit un taux de 8,26%, ainsi que de celui des morts (-19), soit un taux de 35,85% et celui des blessés (-41), soit un taux de 18,47%.

Les wilayas de Blida et de Médéa viennent en tête de ce bilan macabre avec 7 accidents chacune, suivies de Bouira et Laghouat avec 6 accidents chacune.

Les principales causes de ces accidents sont dues aux automobilistes (83%), aux piétons (8%) et à l'état des véhicules (8%), en sus d'autres facteurs liés à l'état des routes, à l'environnement, à l'excès de vitesse, aux dépassements dangereux et au non-respect de la distance de sécurité, a précisé le même bilan.