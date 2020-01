Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, est arrivé mercredi après-midi à Brazzaville (République du Congo) pour prendre part au 8ème sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Comité de haut niveau de l'Union Africaine (UA) sur la Libye.

M.Djerad, qui représente le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aux travaux de ce sommet, est accompagné par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

Le sommet s'ouvrira jeudi avec pour objectif l'étude de l'évolution de la situation en Libye, avant le sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA prévu en février prochain à Addis-Abeba (Ethiopie).

Cette rencontre de haut niveau, qui intervient quelques jours seulement après la conférence internationale sur la Libye, tenue à Berlin (Allemagne), et la réunion des pays voisins de la Libye, organisée à Alger, sera marquée par la présence des acteurs du conflit et de représentants 'organisations continentales et internationales pour tenter de trouver une solution politique à la crise libyenne.