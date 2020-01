Trois (03) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés mardi à Batna, Khenchla et Relizane par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) en coordination avec les services de la Sûreté nationale, a annoncé mercredi le ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, des détachements de l’Armée nationale populaire en coordination avec les services de la Sûreté nationale ont appréhendé, le 28 janvier 2020, trois (03) éléments de soutien aux groupes terroristes à Batna, Khenchla/5eRM et Relizane/2eRM", précise le MDN dans un communiqué.

Selon la même source, "une grande quantité de kif traité s'élevant à 283,4 kilogrammes a été saisie à Nâama/2eRM par des détachements combinés de l'ANP qui ont intercepté aussi trois (03) narcotrafiquants".

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, "deux (02) autres narcotrafiquants en possession de 50 kilogrammes de la même substance ont été appréhendés à Tipaza/1èreRM", a ajouté le MDN.

Dans un autre contexte, des détachements de l’ANP "ont arrêté, à Djanet/4eRM, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6eRM, 117 individus et saisi 29 morceaux de dynamite, 35 détonateurs, 27 mètres de mèche de détonation, huit (08) véhicules tout-terrain, 80 groupes électrogènes, 26 marteaux piqueurs, cinq (05) détecteurs de métaux et 48 sacs de mélange de pierres et d'or brut".

Par ailleurs, un détachement de l'ANP "a arrêté, à Tindouf/3eRM, un (01) contrebandier et saisi 19080 litres de carburants et 3,440 tonnes de denrées alimentaires, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Biskra/4eRM, deux (02) individus en leur possession deux (02) fusils de chasse", ajoute la même source.