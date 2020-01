Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine a rencontré, mardi à Ouagadougou (Burkina-Faso), le président de l'Assemblée nationale du Niger, Ousseini Tinni, le ministre burkinabais de la Défense, Cherif Moumina Sy et le vice-président du parlement indonésien, Aziz Syamsuddine.

Ces entretiens ont eu lieu en marge des travaux du 15e congrès de l'union des Assemblées des pays membres de l'Organisation du congrès islamique (OCI), a indiqué un communiqué de la chambre basse du parlement qui a précisé que la rencontre entre M. Chenine et son homologue nigérien, avait permis de procéder à une évaluation du niveau des relations bilatérales et d'examiner les voies et moyens d'activer la coopération bilatérale notamment sur le plan parlementaire".

L'accent a été mis durant l'entrevue, selon la même source, sur l'importance de la concertation et de la coordination à travers les deux groupes d'amitié, outre l'échange des expériences parlementaires.

Après avoir passé en revue les voies de diversification de la coopération économique, les deux responsables ont abordé la situation sécuritaire dans la région Sahel, la lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes , en sus de la question de l'immigration clandestine, a ajouté le communiqué, soulignant qu'une partie de la rencontre avait été consacrée à la crise libyenne, notamment ses retombées sur la sécurité et la stabilité dans la région.

Le président de l'APN a eu une autre rencontre avec le ministre burkinabais de la Défense, Cherif Moumina Sy qui a saisi cette opportunité pour passer en revue la situation sécuritaire dans son pays, notamment après les deux attaques terroristes ayant ciblé les villages de "Sagho et Toékodogo".

A cette occasion, le président de l'APN a réitéré la disposition de l'Algérie à partager son expérience en matière de lutte contre le terrorisme avec les pays voisins, affirmant que "la stabilité dans la région Sahel nécessite un haut niveau de coordination entre les pays de la région".

M.Chenine a rencontré également le vice-président de l'Assemblée nationale indonésienne, avec lequel il a passé en revu l'évolution des relations bilatérales qui remontent à la révolution algérienne, saluant le soutien de l'Indonésie à l'Algérie à l'époque ainsi que "ses positions indéfectibles quant aux grandes questions relatives au monde islamique".

Par ailleurs, les deux responsables ont abordé une série de questions d'actualité, notamment la cause du peuple palestinien.

M.Chenine a rappelé, dans ce sens, les principes de la diplomatie algérienne en faveur des causes justes.