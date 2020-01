Le thème de l’Andalousie à travers le livre «Nafh Ettib» d’El Makkari sera au centre d’une conférence nationale jeudi prochain à l'université d'Oran 1 «Ahmed Benbella», a-t-on appris mardi des organisateurs.

Cette rencontre, organisée à l'initiative du laboratoire «Histoire d'Algérie» à la faculté des sciences humaines et islamiques, verra la participation d’universitaires de différentes wilayas du pays.

L'objectif de cette conférence nationale est de rappeler aux générations les réalisations des Musulmans d'Andalousie et leurs contributions civilisationnelles, en plus de mettre en exergue le livre «Nafh Ettib» dans l'histoire de l'Andalousie, a-t-on souligné. Une série de communications seront présentées à cette occasion, abordant les sources d’El Makkari dans la rédaction de son livre «Fi Ghosn El Andalous Ratib», le message d’El Chakandi sur les vertus de l’Andalousie et les savants cités dans le livre d’El Makkari, l’agriculture en Andalousie à travers l'étude des possibilités et caractéristiques ainsi que les villes d’Andalousie notamment celle de Zahra.

Cette conférence est organisée à l’occasion de l’anniversaire de la proclamation du kalifat ommeyade par Abderrahmene En-Nacer lidine Allah en 316 de l’hégire (17 janvier 928). Abou El Abbas El Makkari Et-Tilimsani (1578-1631), natif de la ville de Tlemcen, fut un des érudits de la pensée en Algérie à l'époque ottomane. Parmi ses ouvrages les plus célèbres «Voyage du Maghreb vers l’Orient», «Azhar Eriyadh fi Akhbar El Kadi Ayadh» et «Hosn Ethana fil aafw». Il a consacré son livre «Nafh Ettib min ghosn El Andalous Ratib», citant le ministre «Lissan-Eddine Ibn El Khatib», à l'écriture de l’histoire et de la civilisation de l’Andalousie en se référant à de grands ouvrages et en adoptant des sources historiques d'Andalous et autres.