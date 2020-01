Les participants au premier colloque national sur «la propriété intellectuelle et traduction théâtrale en Algérie», ouvert mardi à Sidi Bel-Abbès, ont insisté sur la nécessité de mettre en place de véritables mécanismes de traduction des textes du théâtre algérien à d’autres langues.

Le doyen de la faculté de lettres et langues de l’université «Djillali Liabès» de Sidi Bel-Abbès, Agag Kada a indiqué que l’intellectuel en particulier et le citoyen occidental en général méconnaissent la réalité culturelle et théâtrale algérienne, ce qui nécessite la mise en place de mécanismes efficaces de traduction des textes de théâtre algériens dans différentes langues étrangères.

L'intellectuel algérien et arabe connaissent plus sur la culture française et anglaise que la sienne, a-t-il fait remarquer, soulignant que ce déficit dans la transmission du savoir et de la culture fait que l'Occidental méconnait l'Algérien et sa culture.

Les participants à ce colloque ont appelé à ouvrir des perspectives de dialogue entre les civilisations et les cultures et à encourager l'Occident à découvrir la véritable culture algérienne en offrant de nouveaux horizons à la traduction, à la recherche intellectuelle et à l'économie qui peut profiter grâce à l'animation touristique et culturel. Les intervenants ont traité de plusieurs axes abordant, notamment, les règlements et lois générales relatives à la protection de la propriété intellectuelle, au droit d'auteur et à la responsabilité juridique, ainsi que le statut de l’auteur traducteur et la traduction théâtrale de la langue arabe à des langues étrangères.

Cette rencontre de deux jours, initiée par le laboratoire du texte théâtral algérien et étude des dimensions intellectuelles et esthétiques et le laboratoire de la critique et études littéraires et linguistiques de l’université «Djillali Liabès» de Sidi Bel-Abbès en collaboration avec les directions de la culture et la jeunesse et des sports et le Théâtre régional de Sidi Bel-Abbès, a enregistré la participation d’universitaires, artistes, metteurs en scène, dramaturges hommes de lettres et intellectuels.