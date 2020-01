Un vibrant hommage a été rendu dans la soirée de mardi à l’artiste Nora Gnawa ainsi qu’à «Zafanate de Bechar», un groupe de musique et chant féminin, et ce au cours d’une soirée artistique initiée par l’association locale culturelle «Saharienne» à la maison de culture de Bechar.

«Nous avons organisé un hommage à ces artistes-femmes qui contribuent, chacune dans son style musical, à sauvegarder le patrimoine culturel et artistique de la Saoura», a affirmé le président de l’association à cette occasion.

Nora Gnawa, qui est présente sur la scène artistique locale et nationale depuis plus de 20 ans avec à son actif trois albums et plusieurs représentations artistiques dans le pays et à l’étranger (France, Ethiopie, Maroc et Allemagne) ou elle chante dans le registre du répertoire Diwane ainsi que le chant populaire de la Saoura, «mérite cet hommage de par ses contributions à la valorisation du patrimoine culturel de la région», souligne Noureddine Rahou.

«En honorant cette artiste et les membres de la troupe de Zafanate, nous avons salué des artistes-femmes £uvrant à la promotion d’expressions artistiques plus que millénaires, ce qui contribue à la pérennisation d’un pan important de la culture locale et nationale», a-t-il ajouté.

Un public nombreux a pris part à cette manifestation qui a été marquée par le passage sur scène de Nora Gnawa et des «Zafanate», qui ont une fois encore charmé le public par leur chant et musique puisés dans les traditions musicales du Diwane et populaire de la région de la Saoura. Des cadeaux honorifiques ont été offerts à ces artistes, à l’occasion de cet hommage de leur vivant et ce comme signe de reconnaissance à leur talent et à leur concours à la préservation du patrimoine culturel et artistique de la région.