L'AC Milan s'est qualifié mardi pour les demi-finales de la Coupe d'Italie, où il affrontera la Juventus, en battant le Torino 4-2 après prolongation, au terme d'un match débuté par un hommage à Kobe Bryant.

Décédé dimanche dans un accident d'hélicoptère, la star mondiale du basket avait passé une partie de son enfance en Italie et était un supporter revendiqué du Milan.

Avant le début du match, un premier hommage lui a été rendu, avec sur les écrans géants des photos le montrant aux côtés de sa fille Gianna, elle aussi tuée dans l'accident.

A la 24e minute - comme son numéro de maillot aux Los Angeles Lakers -, le stade s'est ensuite levé pour une minute d'applaudissements.

Sur le terrain, le match est resté indécis jusqu'au début de la deuxième période de prolongation, quand Milan a accéléré et marqué deux buts coup sur coup par Calhanoglu (106e) et Ibrahimovic (108e), qui sont venus récompenser sa domination.

Mais les Rossoneri ne sont pas passés loin de l'élimination, puisque le but du 2-2 n'avait été inscrit par Calhanoglu qu'à la 90e minute.

Auparavant, Milan avait ouvert le score par Bonaventura (12e), avant un doublé du défenseur central du Torino, Bremer (35e et 71e).

Au bout du compte, Milan confirme son retour en forme, puisque le club lombard restait sur quatre victoires d'affilée (trois en Serie A et une en Coupe), avant cette qualification. Pour le Torino, en revanche, les temps sont durs. Avant l'élimination de mardi, le club turinois venait en effet de subir un terrible 7-0 à domicile face à l'Atalanta Bergame.

Mercredi, le dernier quart de finale mettra aux prises l'Inter Milan et la Fiorentina. Le vainqueur ira à Naples en demi-finale.