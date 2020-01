Poussés par leurs 4.500 supporters, les Belfortains sont venus à bout de Montpellier lors de la séance de tirs aux buts.

Après un raté de part et d'autre, le portier local Eddy Ehlinger a détourné la tentative de Damien Le Tallec à 4-4.

Et dans la foulée, le milieu de terrain belfortain Maxime Loichot a pris Dimitry Bertaud à contre-pied pour plonger Belfort dans l'euphorie.

Dijon a bien failli subir le même sort face à Limonest, petit Poucet des huitièmes. Le club de la banlieue de Lyon, pensionnaire de National 3 (5e division), n'a craqué qu'à la toute fin de la prolongation face à Dijon (2-1). Ca va mal pour Monaco. L'ASM, 13e de Ligue 1, n'a plus la Coupe de France pour se rattraper après son élimination à domicile face à Saint-Etienne (1-0). Malgré l'arrivée de l'entraîneur Robert Moreno, Monaco n'a gagné qu'un seul de ses cinq derniers matches Les Verts ont marqué l'unique but de la rencontre sur un contre remarquable, avec Franck Honorat à la manoeuvre et Denis Bouanga à la finition (24e).