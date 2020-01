Le milieu offensif international algérien d'Angers SCO Farid El-Mellali, victime d'une entorse interne du genou gauche, devra s'éloigner des terrains pendant une période estimée à six semaines, a annoncé mercredi le club pensionnaire de Ligue 1 française de football sur son compte Twitter.

«Les examens médicaux que Farid El-Mellali a passé ont confirmé une entorse interne du genou gauche.

Le jeune feu follet scoïste sera donc absent des terrains pour une durée estimée à six semaines», écrit le club dans un communiqué.

El-Mellali (22 ans) s'est blessé samedi dernier lors du match en déplacement face à l'Olympique Marseille (0-0), dans le cadre de la 21e journée du championnat.

Il a cédé sa place à la demi-heure de jeu. Sa saison aura été ponctuée par plusieurs blessures (tendinite, fracture d'un orteil...). Il a été titularisé seulement quatre fois en Ligue 1 depuis le mois d'août.

Avant son match à Marseille, il restait sur un doublé signé Rouen (4-1), dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France.

Il a déclaré logiquement forfait mardi, lors de l'élimination de la formation angevine à domicile face au Stade rennais (4-5 AP), en 1/8e de finale de la Coupe de France.

El-Mellali (2 sélections) s'était engagé avec Angers en 2018 pour un contrat de quatre ans, en provenance du Paradou AC (Ligue 1/ Algérie), où il avait été formé.

Au terme de la 21e journée du championnat, Angers occupe la 9e place au classement avec 30 pts, à trois longueurs de retard des places européennes, et à 22 points du leader le Paris SG.