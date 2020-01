Les services de la brigade de recherche et d'investigation (BRI) de la police judiciaire de la sureté de wilaya d'El Tarf ont saisi 37,2 kg de kif traité ainsi que 7 kg de corail brut, et procédé à l'arrestation de dix (10) trafiquants, a-t-on appris mercredi du chargé de la communication de ce corps de sécurité.

Agissant sur la base d'une information faisant état des agissements d'un réseau de trafiquants composé de 10 individus, âgés entre 20 et 30 ans, les services de police ont ouvert une enquête, qui a permis l'arrestation d'un suspect alors qu'il était accompagné de trois de ses acolytes, a indiqué le commissaire principal, Mohamed Karim Labidi.

Le présumé coupable a été appréhendé à bord d'un véhicule en possession de 37,2 kg de kif traité, a précisé la même source, soulignant que l'enquête approfondie a permis d'arrêter six (6) autres complices et la saisie de 7 kg de corail brut, 88 comprimés psychotropes de différentes marques ainsi que 150.000 Da provenant probablement des recettes de trafic de drogue et du corail.

Les services de police ont également saisi une arme blanche prohibée, une balance électronique, des téléphones mobiles, des coupures de papier utilisées dans le trafic de faux billets et le véhicule ayant servi au transport de la marchandise, a-t-on ajouté.

Poursuivis pour trafic de drogue et de corail, et port d'arme prohibée, les mis en cause, originaires de différentes wilayas du pays, ont été placés sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur près le tribunal correctionnel de Dréan.