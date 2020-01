Plus de 200.000 euros dissimulés dans un tapis de prière appartenant à un passager ont été saisis mardi à l'aéroport international Mohamed Boudiaf de Constantine par les services des Douanes algériennes, a-t-on appris auprès de la Direction régionale Est de ce corps constitué.

Le voyageur qui était en possession de plus de 200.000 euros non déclarés a été interpellé par les douaniers à l'aéroport international de Constantine, a souligné la même source, précisant que la saisie a eu lieu lors du traitement d’un vol à destination d'Istanbul (Turquie). L'opération de saisie a été effectuée en collaboration avec les services de la Police des frontières (PAF) de l’aéroport de Constantine, a fait savoir la même source, qui a mis l’accent sur l’importance de cette opération ayant permis d’empêcher le transfert illicite de cette «importante» somme en devise. Le mis en cause, un Algérien, a fait l’objet d’un dossier judiciaire et sera présenté devant les instances judiciaires territorialement compétentes, a-t-on indiqué.