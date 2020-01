Lors d'un Atelier de formation sur "le renforcement des capacités de la société civile en matière de protection de l'enfance", Mme Cherfi a indiqué que certains de ces signalements ont été communiqués aux juges des mineurs et d'autres aux services en milieu ouvert relevant du ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition féminine.

Emanant de citoyens, voire d'enfants eux-mêmes, ces signalements ont trait à "la maltraitance, la violence, l'exploitation des enfants à des fins économiques ou dans la mendicité", a précisé la responsable, indiquant que "la majorité des cas ont été traités".

Evoquant le rôle de l'ONPPE dans la réinsertion scolaires et l'aides aux enfants malades à travers l'avancement de leurs rendez-vous médicaux, elle a mis l'accent sur l'importance de l'intensification de l'activité dans le cadre de l'action de proximité menée par les associations, à travers la sensibilisation, la prévention et la diffusion de la culture des droits de l'enfant. Le numéro vert est joignable de 8h à 18 h, a-t-elle rappelé, ajoutant que l'ONPPE veillera à sa mise en service la nuit, dès cette année.

La session de formation de la société civile s'inscrit dans le cadre de la poursuite des sessions de formation assurées par l'organe pour intervenir à temps", selon la présidente de l'ONPPE. Prennent part à cette session, la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (FOREM), l'association Ritaj pour la protection de l'enfance et le bureau du réseau de la société civile pour s'enquérir des lois, notamment la Convention internationale des droits de l'enfant et la loi relative à la protection de l'enfant.