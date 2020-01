Plus de 400 employés des collectivités locales bénéficieront prochainement d’une formation dans le domaine des énergies renouvelables à travers les centres de formation professionnelle de la wilaya de Boumerdes, a-t-on appris mardi auprès du directeur local du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels.

L'opération de formation, devant profiter à plus de 400 agents de l’Administration locale, sera lancée «très bientôt», en application de conventions signées en la matière avec les services de l’Administration locale de la wilaya, a indiqué, à l’APS, Sadek Saâdna, en marge de l’ouverture de la 12eme édition du Salon de l'orientation et de la formation.

Inscrit au titre de la mise en £uvre de la convention cadre liant les ministères respectifs de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, et de la Formation et de l’Enseignement professionnels, «l'accord prévoit la formation de ce nombre d’agents relevant des communes et daïras de la wilaya, dans les domaines du montage de panneaux solaires, et de l’entretien et prise en charge des services publiques et autres structures de la communes» , a-t-il souligné. La formation, d’une durée de trois mois, sera assurée au niveau de l’Institut de la formation et de l’enseignement professionnels spécialisé(INSFP) du Sahel (commune de Boumerdes), l’INFP de Boudouaou, et le CFPA de Si Mustapha, a-t-il précisé.

A noter que près de 50 conventions de partenariat et de formation ont été signées ces deux dernières années, par le secteur de la formation professionnelle de Boumerdes, pour la formation et mise à niveau de pas moins de 3000 sujets, relevant de différents organismes et secteurs administratif, économique, et de services.

La 12eme édition de ce Salon de l'orientation et de la formation, organisée à la maison de jeunes «Said Sennani» est consacrée à la promotion de plus de 170 branches professionnelles, mises à la disposition des jeunes en quête d’une formation.

Des démonstrations diverses mettant en relief le savoir-faire des stagiaires ont marqué l'ouverture de ce salon professionnel de trois jours, qui a vu, également, l'animation d'ateliers de formation et d'activités artistiques et culturelles diverses. Selon ses organisateurs, la manifestation, organisée à la veille de la rentrée de la session de février 2020, a pour objectif principal d’»informer les jeunes de la wilaya sur les offres de formation assurées par le secteur, ainsi que ses perspectives d'avenir».

Des stagiaires de différents centres et établissements de formation de la wilaya, outre les Chambres locales de l'Artisanat et de la Pêche, prennent part à ce salon, aux côtés de représentants d’associations et autres dispositifs d’aide à l’emploi, dont l'ANGEM, l'ANSEJ, et la CNAC.

Pour la session professionnelle de février, le secteur compte assurer une offre globale de plus de 9.000 postes pédagogiques, répartis entre différents modes de formation (apprentissage, résidentielle, femme au foyer, cours du soir, formation par passerelles et autres), selon les informations fournies sur place.

Une orientation a été prise, durant cette nouvelle rentrée, pour le relèvement du taux des stagiaires dans le mode de formation par apprentissage à plus de 70 %, représentant un effectif global de près de 12.000 apprentis sur un effectif global de 18.500 stagiaires, est-il signalé, par ailleurs.