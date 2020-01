Au total, 218 nouveaux transformateurs électriques de moyenne et de basse tension, ont été mis en service durant l’année 2019 à travers diverses communes de la wilaya de Constantine dans le cadre de l’amélioration de la qualité de service en la matière, a-t-on appris mardi du directeur de la concession de distribution de l’électricité et du gaz, Mohamed Kherchouche.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, organisée pour présenter les activités réalisées par cette société durant l’année 2019, le même responsable a précisé que l’installation des équipements à travers les grands pôles urbains a permis l’amélioration de l’approvisionnement de la population et des nouvelles structures industrielles en énergie électrique.

L’opération vise à promouvoir la qualité des prestations de service et ce, dans le cadre du programme annuel tracé par les services de cette société portant raccordement des habitations au réseau électrique à travers l’installation de 107 nouveaux transformateurs électriques à la circonscription administrative d’Ali Mendjeli et 80 autres dans la localité d’El Khroub, a affirmé l'intervenant. L’installation des équipements électriques, a-t-il fait remarquer, a permis de porter le taux de couverture en électricité à 99 %, rappelant que le taux de raccordement au réseau de gaz est estimé à 93 % . Dans la wilaya de Constantine, le nombre des abonnés aux réseaux d’électricité et du gaz a atteint respectivement 288.000 dont 16.000 nouveaux inscrits en 2019, et plus de 242.000 clients dont 14.622 nouveaux abonnés recensées l’an dernier à travers diverses zones dont la ville Massinissa, la circonscription administrative Ali Mendjeli, Bekira relevant de la commune de Hamma Bouziane, ainsi que Ain Smara, selon les dernières statistiques établies par les responsables de la concession.

Aussi et dans le cadre des efforts visant la modernisation des réseaux électriques, la même source a indiqué qu’une opération portant renouvellement de 22 km de réseaux d’alimentation en gaz naturel et 35 km de câbles électriques, a été réalisée durant l’exercice précédent (2019).

Les actions de sensibilisation sur les dangers du gaz organisées par les services de cette concession en collaboration avec les différentes directions et les organismes partenaires, ont ciblé plus de 10.000 personnes, a souligné la même source