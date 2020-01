Les travaux de réalisation d’une poissonnerie au port de «Sidna Youchaa» (wilaya de Tlemcen) seront lancés à la mi 2020, a-t-on appris mardi de la direction de la pêche et des ressources halieutiques.

La poissonnerie sera concrétisée aux normes modernes par la direction des travaux publics de Tlemcen, sur une superficie de 1.200 mètres carrés au niveau du port en cours de réalisation, a indiqué le chef de service contrôle des activités de la pêche, Mekkaoui Farid.

Le projet, qui a nécessité une enveloppe de 350 millions DA, renfermera des structures de commercialisation des produits marins, un dortoir d'une capacité de 256 lits pour les pêcheurs et une aire stockage de matériels de pêche, entre autres.

La nouvelle poissonnerie permettra aussi le transport de l’activité des pêcheurs se trouvant actuellement au port de Ghazaouet saturé ne pouvant plus abriter les embarcations.

M. Mekkaoui a annoncé, par ailleurs, le lancement prochain des travaux de réalisation de deux abris de vente de poissons en gros au niveau des ports de Honaine et de Marsa Ben M’hidi dont les assiettes foncières ont été retenues et la réalisation confiée à l’entreprise de gestion des abris de pèche.