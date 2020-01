La justice russe a annoncé, mercredi, l'arrestation de cinq ex-policiers qui avaient interpellé en 2019 le journaliste Ivan Golounov, accusé de trafic de drogue dans une affaire qui a fortement mobilisé la société civile, selon des sources médiatiques locales.

Journaliste du site internet d'information Meduza, réputé pour ses enquêtes sur la corruption à la mairie de Moscou ou les malversations dans des secteurs comme le microcrédit et les pompes funèbres, Ivan Golounov avait été arrêté début juin 2019 par des policiers qui prétendaient avoir trouvé d'importantes quantités de drogue dans son sac à dos et dans son appartement. Finalement disculpé et libéré quelques jours plus tard suite à une mobilisation des médias et de la société civile russe, son cas est devenu un symbole de l'impunité dont jouissent les policiers corrompus en Russie.

Les cinq policiers qui l'avaient arrêté ont été démis de leurs fonctions après le scandale provoqué par cette affaire. Arrêtés mercredi, «ils sont en train d'être interrogés par les enquêteurs», a indiqué dans un communiqué le Comité d'enquête, l'organe chargé des principales affaires criminelles en Russie.

Alors qu'Ivan Golounov se plaignait ces derniers mois de la lenteur de l'enquête sur les agissements des policiers l'ayant arrêté, le président Vladimir Poutine avait annoncé en décembre en pleine conférence de presse annuelle que des poursuites pénales avaient été engagées contre eux. Deux hauts responsables policiers avaient également été limogés par Vladimir Poutine dans cette affaire, un dénouement rare en Russie où les services de sécurité et la police sont souvent accusés de monter des affaires de drogue de toutes pièces pour se débarrasser des voix critiques ou simplement pour atteindre leurs quotas mensuels d'arrestations. M. Poutine s'est toutefois prononcé contre un «nettoyage» global dans les rangs de la police russe.