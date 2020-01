La recrudescence des violences armées au Burkina Faso, au Mali et au Niger, a un impact dévastateur sur les conditions de survie, l'éducation, la protection et le développement des enfants, a mis en garde mardi le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

Cette envolée des violences dans la région du centre du Sahel signifie que près de 5 millions d'enfants auront besoin d'une aide humanitaire cette année, contre 4,3 millions en 2019, a souligné l'agence onusienne. Des enfants ont été victimes d'agressions, d'enlèvements ou de recrutement dans des groupes armés en raison de la hausse des conflits armés et de l'insécurité au Burkina Faso, au Mali et au Niger, a affirmé l'UNICEF. Depuis le début de 2019, plus de 670 000 enfants de toute la région ont été forcés de fuir leur foyer en raison des conflits armés et de l'insécurité, selon la même source.

L'UNICEF a appelé à «des efforts renouvelés, accrus et concertés» pour enrayer les violences actuelles et empêcher leur propagation dans les pays voisins.

L'agence de l'ONU a demandé 208 millions de dollars pour soutenir les opérations sur le terrain, où elle travaille avec des partenaires dans les domaines de la protection, de l'éducation, de la santé, de la nutrition, et des réseaux hydrauliques et sanitaires.