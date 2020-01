Les effets bénéfiques du sport

Les effets bénéfiques du sport sur l'appareil cardiovasculaire ne sont plus à démontrer. La pratique régulière d'une activité physique permet en effet une vasodilatation des petites artères, ce qui fait baisser la tension artérielle, la quantité d'hormones de stress, ainsi que le taux de mauvais cholestérol. Le bon cholestérol augmente et le sucre est mieux assimilé par les cellules... Le cœur apprécie tout particulièrement les activités physiques dites d'endurance, dont les trois principales sont la natation, la course et le vélo.

Ces sports sont de moyenne intensité : entre 60 et 70 % du maximum que l'on peut fournir. Le principal avantage du sport d'endurance est d'apprendre à notre coeur à travailler à l'économie. Et le cœur sait mieux réagir à un effort bref et intense lorsqu'il est sollicité régulièrement. Les personnes qui pratiquent une activité sportive régulière ont cent fois moins de risques que les autres de faire un accident cardiaque. Mais pour profiter de tous ces bénéfices, encore faut-il pratiquer intelligemment et suivre quelques règles d'or.

L'intérêt du bilan médical

Que l'on pratique un sport de façon occasionnelle ou régulière, il est indispensable de faire un bilan chez son médecin généraliste à partir de la quarantaine. Un interrogatoire précis, un examen clinique, un électrocardiogramme et, si nécessaire une épreuve d'effort, permettent au médecin de savoir si vous avez des risques faibles ou importants de faire un accident cardiaque.

Quelques conseils avant de vous lancer :

- Entraînez-vous en douceur. Reprenez le sport progressivement et n'hésitez pas à faire un ou deux mois de marche active avant de courir.

- Programmez trois séances de sport par semaine. L'idéal est de faire du sport, trois fois par semaine pendant une heure. Néanmoins, mieux vaut une fois par semaine que rien du tout. Sachez qu'au bout de trois mois sans entraînement, vous aurez perdu tous les bénéfices précédemment obtenus.

- Pensez à bien vous échauffer. De même après un effort soutenu, n'hésitez pas à ralentir doucement : c'est la récupération active.

- Adoptez le bon rythme. Il faut savoir travailler ni trop, ni trop peu et flirter avec l'essoufflement. Si vous réussissez à dire cinq à six mots de suite pendant l'effort, c'est que vous avez trouvé le bon rythme. Au-dessus, vous travaillez mal et cela peut être dangereux. En dessous, vous ne travaillez pas assez.