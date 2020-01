Les services de la Société de développement agricole de la commune de Guellal (Sud de Sétif) ont lancé une opération visant à stocker le surplus de la récolte de pomme de terre dans des chambres froides, a-t-on appris lundi de la directrice générale de cet établissement, Nassira Trabelsi.

«Cette opération, première du genre, intervient en application des directives du Groupe de valorisation des produits agricoles dans le cadre de la protection du producteur, du consommateur et cette production qualifiée cette année de record», a indiqué la même responsable à l’APS.

La protection du consommateur permettra notamment d'éviter les pertes éventuelles et l'absorption du surplus de ce produit, cela après la réalisation d’une production saisonnière importante dans les wilayas de Ain Defla et de Bouira, selon la même source qui a ajouté que l’opération de stockage se fera également dans 2 autres points appartenant au même groupe implantés dans la wilaya de Tizi Ouzou et Bourguigua dans la région de Tipasa.

«Le Groupe a acquis le surplus de pomme de terre auprès des agriculteurs lequel sera mis sur le marché en cas de perturbation à des prix raisonnables et stables», a-t-elle fait savoir. Selon la même source, le stockage permettra également au consommateur de trouver ce produit de large consommation disponible à tout moment et de le protéger de la spéculation, tout en contribuant à la stabilité des prix et à l’encouragement des producteurs à poursuivre leur activité dans cette filière.

La capacité de stockage des chambres froides de la commune de Guellal, wilaya de Sétif, est estimée à 1 000 tonnes, a souligné Mme Trabelsi qui a indiqué que «l’opération de stockage est toujours en cours».