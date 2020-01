Au total, 2150 logements relevant du programme de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), réalisés dans la nouvelle circonscription administrative Ali Mendjeli (Constantine) seront raccordés «en février prochain» au service «Idoom fibre», a annoncé lundi, le directeur de wilaya de la Poste, des télécommunications, des technologies et de la numérisation.

Visant à améliorer le cadre de vie des citoyens et la généralisation de cette technologie, cette opération s’inscrit dans le cadre d’un programme de raccordement de près de 8.000 logements de la même formule à travers la localité d’Oued Hamimime (commune d’El Khroub) et la circonscription administrative Ali Mendjeli, a indiqué à l’APS, Tayeb Ben Ennekhela.

Le raccordement de ces logements a nécessité un délai de 3 mois pour le déploiement de plus de 10 km de fibre optique ainsi que pour l’aménagement du réseau souterrain et des chambres de distribution, a-t-on précisé.

Les citoyens bénéficiaires du service «Idoom fibre», dont les logements ont été dotés de la technologie FTTH (fiber to the home ou fibre optique jusqu’au domicile), disposeront d’un débit internet pouvant atteindre 100 Mégabits/seconde «dans un délai de 20 jours», a assuré le même responsable.

Pour rappel, près de 500 logements sociaux relevant du programme de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), réalisés dans l’unité de voisinage (UV) 20 de Ali Mendjeli, ont été raccordés l’année dernière au réseau de fibre optique.