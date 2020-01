L’Algérienne des eaux de Bordj Bou Arreridj a procédé à la récupération progressive de la gestion de l’alimentation en eau potable (AEP) qui était jusque-là assurée par les communes, a-t-on appris lundi de la chargée de l’information de cette unité, Salima Bouderouaz.

Cette opération visant l’amélioration de la gestion de cette ressource vitale intervient en application des instructions du ministre du secteur lors de sa dernière visite dans la wilaya, a fait savoir la même responsable, précisant qu’en plus des 21 communes gérées par l’Algérienne des eaux, neuf autres communes ont été intégrées portant le nombre global à 30 communes sur les 34 que compte la wilaya. Cette opération, a-t-elle précisé, permettra d’améliorer le niveau de rendement et de coordination s’agissant du suivi des projets, l’amélioration des conditions d’approvisionnement en eau à travers la généralisation de la distribution quotidienne au profit des citoyens des différentes communes, agglomérations secondaires et régions enclavées.

Le déploiement des unités de l’Algérienne des eaux et de l’Office national d’assainissement (ONA) à travers les communes permettra d’activer la mission de contrôle pour lutter efficacement contre les fuites et le vol d’eau, a indiqué la même source.

La wilaya de Bordj Bou Arreridj accuse un déficit en alimentation en eau potable qui bénéficie de 60 millions de m3 contre un besoin évalué à près de 100 millions m3, a relevé Salima Bouderouaz qui a fait état d’un taux de raccordement au réseau AEP estimé à 97% et de 90% s’agissant du raccordement au réseau d’assainissement, «des taux qui s’approchent de la moyenne nationale», a-t-elle assuré.