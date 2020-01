La Suisse a dégagé un excédent commercial de 37,3 milliards de francs suisses en 2019, a annoncé hier l'administration fédérale des douanes, grâce aux exportations qui ont continué de croître, bien qu'à un rythme moins soutenu que l'année précédente.

Sur l'année écoulée, les exportations ont enregistré une hausse de 3,9% en valeur nominale, pour se monter à 242,3 milliards de francs suisses (226,6 milliards d'euros), sous l'impulsion en particulier de la chimie et de la pharmacie, un secteur clé de l'économie suisse.

Les importations se sont quant à elles accrues de 1,6%, atteignant un pic à 205 milliards de francs suisses, ont détaillé les douanes dans un communiqué.

Par comparaison, l'excédent commercial de la Suisse se montait à 31,4 milliards l'année précédente alors que les exportations avaient grimpé de 5,7%. Les importations avaient elles augmenté de 8,7%. «Malgré un climat d'incertitudes liées aux tensions commerciales et à la conjoncture mondiale, le commerce extérieur suisse a progressé en 2019, à un rythme ralenti toutefois», ont noté les douanes dans le communiqué.

Le secteur de la chimie et de la pharmacie sont resté le fer de lance de l'économie suisse, les exportations dans ces secteurs augmentant de 9,8%, ont détaillé les douanes. Le secteur de l'horlogerie a quant à lui vu ses exportations s'étoffer de 2,4%, marquant néanmoins un ralentissement par rapport aux 6,3% de croissance enregistrés l'année précédente.

Les exportations avec l'Union Européenne, le premier partenaire commercial de la Suisse, ont décéléré, affichant une progression de 2,9% en 2019, contre une hausse de 3,9% l'année précédente.