L'Espagne a vu son taux de chômage reculer à 13,78% fin 2019, ce qui marque un ralentissement du rythme de réduction par rapport aux années précédentes, selon les chiffres publiés hier par l'Institut national de la statistique (INE).

Le taux de chômage en Espagne reste le deuxième plus fort de la zone euro après celui de la Grèce.

La baisse correspond à l'objectif fixé par le gouvernement (13,8%). Fin 2018, le taux de chômage avait atteint 14,45%. De fin 2018 à fin 2019, la baisse n'a donc représenté que 0,67 point de pourcentage alors qu'elle avait jusqu'ici dépassé les deux points de pourcentage tous les ans depuis 2014. L'Espagne a enregistré des statistiques de l'emploi en demi-teinte ces derniers mois. En septembre, elle avait ainsi connu son pire chiffre de créations d'emplois pour un mois de septembre depuis 2013. Malgré sa réduction, le taux de chômage en Espagne reste bien supérieur à la moyenne de la zone euro (7,5% fin novembre selon les dernières données disponibles d'Eurostat). Fin décembre 2019, le nombre de chômeurs atteignait 3,19 millions de personnes, un nombre qui s'est réduit de 112.400 personnes en un an selon l'INE.

Par secteurs, le nombre de chômeurs a reculé dans l'industrie (-9.900) mais il est resté quasi stable dans les services (-900) et il a augmenté dans la construction (+16.400) et dans l'agriculture (+10.900).

Le gouvernement prévoit une croissance du PIB de 2,1% pour 2019.En 2013 au plus fort de la crise, le chômage avait frôlé les 27% en Espagne.