L'ORB avait terminé la semaine écoulée à 62,52 dollars , a précisé la même source.

Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Lundi, les prix de l'or noir avaient terminé la séance à leur plus bas niveau depuis fin octobre.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars s'est établi à 59,32 dollars à Londres, en baisse de 2,3% ou 1,37 dollar par rapport à la clôture de vendredi. A New York, le baril américain de WTI pour la même échéance, a perdu 1,9% ou 1,05 dollar à 53,14 dollars. Ces prix ont été affectés par la propagation de l'épidémie de coronavirus et son impact sur la demande d'or noir en Chine et dans le monde.

Le ministre de l’Energie, M. Mohamed Arkab, également Président de la conférence de l'Opep a indiqué lundi que l'Organisation suivait de près l’évolution des marchés pétroliers en conjonction avec l’évolution de la récente épidémie de coronavirus. Il a , dans ce cadre, affirmé que «l’Algérie se tient prête à prendre toutes les mesures qui seraient nécessaires pour assurer la stabilité du marché pétrolier, et ce en collaboration avec les pays membres de l’Opep et les pays Non-Opep signataires de la Déclaration de Coopération». L'Organisation tiendra deux réunions importantes à quelques jours de délai d'achèvement de l'accord de limitation de la production fixé pour le 31 mars 2020.

Ainsi, le Comité ministériel de suivi de l’accord Opep-Non opep (JMMC) tiendra sa 18 e réunion le 5 mars prochain à Vienne. Ce Comité est composé de sept pays membres de l'Opep (Algérie, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak, Koweït, Nigeria et Venezuela) et de deux pays non membres de l'Opep (Russie et Kazakhstan).

Cette réunion sera suivie de la rencontre ministérielle de l'Opep + .

Il sera question d'examiner les évolutions du marché pétrolier et la possibilité de prolongation ou pas de l'accord de limitation de la production. Lors de sa dernière réunion, l'Opep+ avait portée sa réduction globale de la production à 1,7 millions de barils/jour .

Cet ajustement est entré en vigueur le début de mois en cours.