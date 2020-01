Les chercheurs de l'Institut national de la protection des végétaux (INPV) ont passé en revue, lundi à Alger, les différents aspects relatifs à la création de deux unités de recherche scientifique relevant de l'Institut, auxquelles sera dévolue la mission de rechercher des solutions aux parasites agricoles et d'élargir les domaines de la recherche appliquée.

Réunis lors d'une session extraordinaire du Comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique tenue au siège de l'INPV à Alger, ces spécialistes ont abordé les différents aspects préparatoires pour la mise en service des deux unités de recherche qui devraient avoir leur sièges à Alger et Oran.

Il s'agit d'une unité de recherche scientifique qui se chargera de traiter les problèmes de santé végétale en Algérie, en sus d'une unité destinée aux recherches scientifiques relatives aux pesticides.

Celle-ci s'emploiera à trouver des solutions techniques, biologiques et biotechnologiques préservant l'environnement et la santé humaine.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des accords conclus novembre dernier entre les secteurs de l'agriculture et du développement rural et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique visant la création de 19 unités de recherche à travers les différents instituts relevant du secteur de l'agriculture. Le ministre de l'Agriculture et du développement rural avait présidé, décembre dernier, l'installation de six (6) unités de recherche scientifique au siège de l'Institut national de la vulgarisation agricole (INVA), ainsi que six autres en cours de création et deux en cours d'étude. Le Secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Kessira Mohamed, a indiqué, à cette occasion, que cette session contribuera à la concrétisation de l'objectif tracé par le secteur visant la modernisation des institutions de l'Etat par les moyens techniques et scientifiques et la valorisation des capacités scientifiques. Ces mesures auront un impact positif en termes d'enrichissement des données scientifiques et des programmes devant être lancés par le ministère de l'Agriculture, a-t-il souligné. Il a fait savoir, dans ce cadre, que le travail se poursuit pour la création d'autres unités de recherche en coordination avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les différents secteurs concernés.

Pour sa part, le Directeur général adjoint de l'INPV, Dr. Hamid Bensaad a mis l'accent sur l'importance de cette démarche, en ce sens qu'elle valorise la recherche scientifique, menée au sein de l'Institut mais sans «concrétisation sur le terrain» en raison du manque de moyens matériels et financiers. Cette opération permettra de développer les recherches pratiques et la modernisation des laboratoires et des départements de recherche agricole relevant de l'Institut. Elle accordera également à l'INPV les prérogatives nécessaires pour le lancement de projets à dimension internationale en matière de développement agricole. Les chercheurs auront la latitude à la faveur de la création de ces unités d'associer les compétences nationales et étrangères dans les études relatives à la santé des produits agricoles. Dr. Bensaad a estimé par ailleurs que la création de ces unités permettra de privilégier les recherches sur terrain et de les valoriser dans le domaine agricole.