Une cérémonie de recueillement a été organisée mardi à Alger à la mémoire de l'ancien secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelhak Benhamouda, à l'occasion du 23e anniversaire de son assassinat par des terroristes le 28 janvier 1997 par des terroristes. Organisée au siège de la Centrale syndicale, la cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'UGTA, Salim Labatcha, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Ahmed Chawki Acheuk-Youcef, le conseiller à la présidence de la République, Abdelhafid Allahoum, le fils du regretté Abdelhak Benhamouda, ainsi que des représentants des sections syndicales de plusieurs entreprises nationales et d'associations de la société civile.

Intervenant lors de cette cérémonie, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a évoqué le parcours de cet «authentique militant qui s'est sacrifié pour la cause des travailleurs et l'intérêt du pays».

A cette occasion, le ministre a renouvelé son engagement pour «la consolidation du dialogue social à tous les niveaux avec l’ensemble des partenaires sociaux sans exclusion, conformément au programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune».

De son côté, le secrétaire général de l'UGTA a qualifié le défunt de «héros de l'Algérie», soulignant que l'UGTA demeurera «fidèle au combat et aux idées de Benhamouda qui a toujours mis en avant l'intérêt suprême du pays pour lequel il s'est sacrifié».

Le regretté Abdelhak Benhamouda était l'un des membres fondateurs du Comité national de sauvegarde de l'Algérie (CNSA), créé après l'arrêt du processus électoral en 1992. Il a été assassiné par des terroristes le 28 janvier 1997 devant la Maison du peuple qui abrite le siège de l'UGTA.