«Il a été décidé de fermer immédiatement le siège de l'INHT et de prendre, à partir de lundi, les mesures administratives nécessaires au lancement des travaux de rénovation de l'Institut dans un délai n'excédent pas 3 mois, tout en assurant un suivi quotidien par les responsables du secteur au niveau local et central sous la supervision personnelle du ministre», a précisé le communiqué. Selon la même source, il a été également décidé de «mettre fin aux fonctions du directeur de l'Institut, de consacrer des salles pour les études et des ateliers pour les travaux pratiques (TP) au sein du Centre de formation professionnelle de Bou Saada, d'affecter le réfectoire de la résidence universitaire, dotée des équipements modernes, à l'exercice des travaux pratiques pour ceux qui sont spécialisés dans la restauration, et d'accueillir provisoirement ses élèves (hommes/femmes) dans des résidences adéquates, tout en assurant le transport vers les lieux d'études et d'hébergement provisoires».

Mis au courant, dimanche, de la dégradation de l'INHT, le ministre du Tourisme et l'Artisanat avait dépêché un nombre de cadres supérieurs de son département afin de s'enquérir de la situation et de «prendre des mesures urgentes» pour sa rénovation, et ce en vue de garantir la poursuite de l'année scolaire en cours, en coordination avec les autorités locales, à leur tête le wali de la wilaya».