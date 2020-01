Le Comité algérien de soutien et de fraternité avec le peuple libyen (CSFPL) a été installé dimanche au siège de l'Union du Maghreb arabe (UMA) à Alger.

Le Comité qui vise à «aplanir les divisions entre les frères libyens et amorcer une réconciliation nationale posant les fondements d'une Libye nouvelle», est présidé par le moudjahid, Mohamed Taher Abdeslam, et compte parmi ses membres le professeur de droit public à l'université d'Alger, Dr. Salah Hakimi, le président de l'association «Machaal Echahid», Mohamed Abbad, l'officier supérieur de l'ANP à la retraite, Larbi Cherif Abdelhamid, l'historien, Mohamed Lahcen Zghidi. L'installation dudit Comité intervient dans le cadre des efforts «visant à jeter les passerelles de communication et de solidarité avec le peuple libyen frère» et à réaliser une réconciliation nationale posant les fondements d'une Libye nouvelle, reposant sur l'unité de ses enfants, une

Libye où tous les libyens jouissent de la sécurité et d'une vie décente», a indiqué le comité dans un communiqué. Le Comité a ajouté, par ailleurs, que son action s'inspirera «des principes algériens consacrés et enracinés dans ses traditions et sa diplomatie», exprimant son entière disposition à mener une action complémentaire pour atteindre les objectifs suprêmes communs et prometteurs.