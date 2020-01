Les travaux du forum d'affaires algéro-libyen ont débuté, mardi, à Alger avec la participation de plus de 300 opérateurs économiques des deux pays.

Organisé par la Chambre algérienne du commerce et de l'industrie (CACI) , les travaux de ce forum sont présidés par le ministre du Commerce, Kamel Rezig et les responsables de la CACI.

Une cinquantaine d'opérateurs libyens prendront part aux travaux du ce Forum d'affaires, dont des chefs d'entreprises spécialisées dans le commerce, les métiers de la construction, les finances, l'agriculture et l'énergie.

Ce forum se veut un carrefour de rencontres et de mise en relations des hommes d'affaires et opérateurs économiques algériens avec leurs homologues libyens, en vue d'explorer les possibilités de partenariat entre les deux parties et les opportunités d'investissement offertes en Algérie. Lors de cette rencontre, il sera également question de l'examen des possibilités d'exportation des produits algériens vers la Libye, a-t-on indiqué.

Le forum des affaires algéro-libyen englobe ainsi la majorité des activités économiques, notamment l'agroalimentaire, l'industrie manufacturière, les produits agricoles et les cosmétiques .