L'Algérie et les Emirats arabes unis ont affirmé, lundi, la nécessité de renforcer leur coopération bilatérale, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'environnement et du tourisme en poursuivant les relations et l'échange de vues sur les derniers développements dans la région.

Dans une déclaration au terme de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de l'Etat des Emirats arabes unis, Cheikh Abdullah Ben Zayed Al Nahyane, le chef de la diplomatie algérienne, Sabri Boukadoum a précisé que la rencontre a porté sur «la coopération bilatérale dans le volet économique et le domaine de partenariat et d'investissement», en insistant sur certains secteurs intéressant les deux pays, à savoir «l'environnement, l'énergie, l'agriculture saharienne, le tourisme et les industries mécaniques». Il a également été convenu de «l'échange d'idées dans plusieurs domaines et d'expériences entre les deux pays en matière d'administration et de gouvernance», en sus de l'examen de dossiers relatifs à la politique internationale. «Parmi les principaux dossiers qui nous intéressent, la situation prévalant actuellement en Libye», a précisé M. Boukadoum. Les deux parties ont décidé de «poursuivre leurs relations de longue date», en tirant profit de l'expérience des Emirats aussi bien dans la région du Golfe que dans le monde entier». De son côté, le ministre des Affaires étrangères des Emirats arabe unis a indiqué avoir transmis une invitation de la direction émiratie au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à effectuer une visite aux Emirats arabes unis, souhaitant qu'elle se concrétise bientôt et qu'elle «permette de développer nos relations à tous les niveaux, notamment dans les secteurs cités précédemment». Evoquant la communauté algérienne établie aux Emirats arabes unis (30.000 personnes), Cheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan a souligné son rôle dans le renforcement des relations bilatérales. Le responsable émirati s'est, par ailleurs, félicité de l'aide apportée par l'Algérie à son pays pour le développement du secteur pétrolier à travers Sonatrach dans le cadre d'une coopération qui remonte au début des année 1970. Selon lui, la nouvelle direction en Algérie permet un nouveau départ dans les relations bilatérales. «Certes, la région traverse une conjoncture difficile mais les défis qui se posent sont autant d'opportunités à mettre à profit pour un avenir meilleur pour nos deux pays et nos deux peuples», a-t-il estimé. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des Emirats arabes unis, Cheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, a entamé lundi une visite de travail en Algérie dans le cadre des relations de fraternité unissant les deux pays frères. Elle est l'occasion de procéder à une évaluation de la coopération bilatérale dans toutes ses dimensions et d'examiner les perspectives de son renforcement, notamment en matière de partenariat et d'investissement.