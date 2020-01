Rappelons que deux journées des qualifications se sont déjà disputées sur l'ensemble de six.

L'équipe nationale, versée dans le groupe H, a remporté ses deux premiers matchs : à domicile face à la Zambie (5-0), et en déplacement contre le Botswana (1-0).

«L'heure et le jour du match seront fixés par la CAF après consultation de la fédération hôte qui informera le secrétariat général de la CAF de ses préférences pour les dates et les heures du coup d’envoi des matchs», souligne la FAF.

Cette nouvelle disposition fait suite à une décision du Comité exécutif de la CAF du 11 avril 2019.

Elle est motivée par «la volonté d’améliorer l’exposition de cette compétition en proposant un calendrier cohérent, tout en prenant en considération les préférences communiquées par les fédérations hôtes, ainsi que les contraintes liées aux déplacements des équipes».